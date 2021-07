Advertising

infoitsport : Ferrari: ultimato il nuovo simulatore, sarà attivo a settembre - Motorsport_IT : #F1 | #Ferrari: ultimato il nuovo simulatore, sarà attivo a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari ultimato

Motorsport.com Italia

...saràil video mostrerà una città splendente, ammaliante nella sua passerella vista mare e il cielo di un azzurro unico. Ben venga la Red Bull. Perché no: speriamo che arrivino puree ...TIM ha da pocoi lavori per la posa della fibra Fttc a Polesella: finalmente tutti gli ... Via Condotti, Via Dante Alighieri, Via Del Lavoro, Via Repubblica, Via Don Minzoni, Via Enzo, ...E’ stato ultimato questo pomeriggio il nuovo simulatore in casa Ferrari che servirà per sviluppare la monoposto dal 2022. In ritardo, a causa anche della pandemia, ma è arrivato. Il nuovo simulatore ...In parallelo, il simulatore attuale continuerà ad essere utilizzato in funzione dello sviluppo della SF21 e della preparazione dei weekend di gara, nonché nel supporto dei giovani piloti della Ferrari ...