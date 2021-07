Ferragni e il senso di colpa delle madri (Di giovedì 8 luglio 2021) In questi ultimi giorni, i Ferragnez sono attivi più che mai sui temi d'attualità. Chiara che critica Renzi sul Ddl Zan, Renzi che le risponde dandole della qualunquista, Fedez che scende in campo per ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) In questi ultimi giorni, i Ferragnez sono attivi più che mai sui temi d'attualità. Chiara che critica Renzi sul Ddl Zan, Renzi che le risponde dandole della qualunquista, Fedez che scende in campo per ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Il paradosso Ferragnez. Scrive Claudio Cerasa: “I post di Ferragni e Fedez in questo senso sono esemplari: difender… - zazoomblog : Ferragni e il senso di colpa delle madri - #Ferragni #senso #colpa #delle #madri - BGubellini : Ferragni e il senso di colpa delle madri Video - Markus70 : @semanthide3 @davidallegranti Stiamo discutendo, immagino, che le parole utilizzate dal marito della Ferragni nonch… - 27Stan : @perchetendenza Secondo me ha assolutamente senso la Ferragni come scelta, ha un pubblico internazionale e sa parla… -