Fedez | “Assurda la proposta di ‘regolamentare’ me e mia moglie perché siamo imprenditori e diciamo la nostra E allora Berlusconi che fa politica?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Ho appena finito di leggere un articolo di Stefano Feltri in cui si dice che io e miaoperiamo in una zona grigia, e che in quanto, per dire la, da cittadini, dovremmo essere regolamentati“. Sono le parole di, che ieri sera ha organizzato una diretta per parlare di eutanasia e del disegno di legge contro l’omotransfobia insieme ad Alessandro Zan, Pippo Civati e Marco Cappato. “Trovo assurdo che, da imprenditore, possa faresenza che nessuno dica niente. Lo stesso riguarda altri, che da sempre dicono la ...