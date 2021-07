Farmaceutica: in Italia 34 mld valore produzione nel 2020 (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - E' pari a "oltre 34 miliardi di euro" il valore della produzione nel 2020 dell'industria Farmaceutica in Italia, ai primi posti nell'Unione Europea, con Francia e Germania. Lo sottolinea il report di Farmindustria presentato oggi a Roma durante l'Assemblea pubblica della federazione nazionale imprese del farmaco. "Un podio ai vertici dell'Ue raggiunto, anche quest'anno - evidenzia Farmindustria - grazie alla capacità delle aziende di coniugare alti livelli qualitativi, innovazione, produzione di valore aggiunto e di attrarre rilevanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - E' pari a "oltre 34 miliardi di euro" ildellaneldell'industriain, ai primi posti nell'Unione Europea, con Francia e Germania. Lo sottolinea il report di Farmindustria presentato oggi a Roma durante l'Assemblea pubblica della federazione nazionale imprese del farmaco. "Un podio ai vertici dell'Ue raggiunto, anche quest'anno - evidenzia Farmindustria - grazie alla capacità delle aziende di coniugare alti livelli qualitativi, innovazione,diaggiunto e di attrarre rilevanti ...

Investiti 3 mld in anno Covid. È di oltre 34 miliardi di euro il valore della produzione nel 2020 dell'industria farmaceutica in Italia, ai primi posti nell'Unione Europea, con Francia e Germania. La crescita della produzione è interamente legata all'export, cresciuto del 74% tra il 2015 e il 2020, e all'aumento ...

