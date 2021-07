Eurovision 2022 | quale città italiana li ospiterà? Ipotesi Roma e Napoli Ecco chi potrebbe condurre l’edizione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nonostante gli2021 si siano conclusi da poco, la vittoria dei Maneskin ha permesso all’Italia di aggiudicarsi la possibilità di ospitare la prossima edizione. Sono passati ben 31 anni da quando non accadeva e il ringraziamento va sicuramente alla band dei Maneskin, che hanno trionfato nell’ultima edizione. Glisi terranno tra, circa, nove mesi ma bisogna farsi trovare pronti per la portata dell’evento: è proprio per questo che bisogna deciderela prossima edizione. In un primo momento Torino era la più quotata ...