Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei:i presidenti della Repubblica a finali degli azzurri: (ANSA) - ROMA, 08 LUG - Sergio Matta… - gfrisoli : RT @EugenioCardi: @EnricoLetta a #inonda: #Salvini e #Meloni hanno scelto di stare con i presidenti di Polonia e Ungheria che, su 27 Paesi… - MariaStellabra : RT @EugenioCardi: @EnricoLetta a #inonda: #Salvini e #Meloni hanno scelto di stare con i presidenti di Polonia e Ungheria che, su 27 Paesi… - EugenioCardi : @EnricoLetta a #inonda: #Salvini e #Meloni hanno scelto di stare con i presidenti di Polonia e Ungheria che, su 27… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei presidenti

Agenzia ANSA

Nel 2000, il 2 luglio, alla finale deglipersa dall'Italia contro la Francia, a Rotterdam, si presentò un altro presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2006, alla finale dei ......Mattarella sogna il trionfo come Sandro Pertini e Giorgio Napolitano Gli altri duedella ... per assurdo, gli azzurri hanno vinto più Mondiali che. Infatti la Nazionale ha vinto per ...08 LUG - Da oggi le donne con tumore della mammella in fase iniziale possono accedere gratuitamente ai test genomici su tutto il territorio nazionale. Analisi molecolari che, in alcune tipologie di pa ...Il presidente Xi Jinping sarebbe intervenuto di persona per ... Il Fronte è stato accusato di aver distrutto nel 1970 un aereo passeggeri in Europa (38 morti), è stato sospettato di aver avuto un ...