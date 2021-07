Europei:Capello 'vincere anche per i lavoratori italiani in Gb' (Di giovedì 8 luglio 2021) "Della vittoria a Wembley ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila 'camerieri' che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita. Quest'anno gli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Della vittoria a Wembley ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila 'camerieri' che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita. Quest'anno gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Capello Europei:Capello 'vincere anche per i lavoratori italiani in Gb' Lo dice all'ANSA Fabio Capello, ricordando le emozioni della prima vittoria dell'Italia a Wembley il 14 novembre 1973, arrivata grazie a un suo gol. Nello stesso stadio, domenica l'Italia si giocherà ...

Europei: Capello 'attenti a Wembley, ma Italia può farcela' "Wembley, come San Siro e il Bernabeu, sono stadi che ti danno emozioni ma pesano e richiedono maggiore personalità - prosegue Capello, oggi commentatore Sky - Se gioca come ha fatto finora, l'Italia ...

