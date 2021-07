Europei: Mattarella sarà a Wembley per la finale. Con gli azzurri come Pertini al Mundial dell’82 (Di giovedì 8 luglio 2021) È ufficiale. sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale degli Europei a Wembley. Il Quirinale conferma la notizia trapelata ieri. sarà il capo dello Stato a partecipare sugli spalti d’onore alla match di domenica 11 alle 21, nello stadio londinese. E non il premier Mario Draghi, come si era detto in un primo momento. Mattarella sarà a Wembley per la finalissima degli Europei Mattarella sarà a fianco degli azzurri di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) È ufficiale.il presidente della Repubblica Sergioad assistere alladegli. Il Quirinale conferma la notizia trapelata ieri.il capo dello Stato a partecipare sugli spalti d’onore alla match di domenica 11 alle 21, nello stadio londinese. E non il premier Mario Draghi,si era detto in un primo momento.per la finalissima deglia fianco deglidi ...

Advertising

RaiNews : Sarà il presidente della Repubblica ad assistere alla finale di calcio degli europei - Agenzia_Ansa : Mattarella assisterà alla finale degli #EURO2020 a Wembley #ItaliaInghilterra #ANSA - fattoquotidiano : Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra - sadape54 : Mattarella a Wembley: sarà in tribuna per la finale degli Europei - We_Are_Legends1 : RT @see_lallero: Sergio Mattarella sarà allo stadio di Wembley domenica per la finale degli Europei #ItaliaInghilterra. -