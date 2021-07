Europei, l’allarme dell’infettivologo Andreoni: “Tutti ammassati a gridare senza mascherina, si rischia di vanificare battaglia contro il virus” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Tutti ammassati, a cantare e gridare senza mascherina. È il massimo che si può fare per trasmettere il virus”. È l’allarme lanciato dall’infettivologo Massimo Andreoni dalle pagine di La Repubblica, commentando la ressa di decine di persone che a Roma, a Milano e in altre città italiane, si sono riversate in piazza dopo la vittoria dell’Italia alle semifinali degli Europei 2021. La gioia, dice ancora il direttore dell’unità malattie infettive di Tor Vergata, è comprensibile “ma c’è un’epidemia che ha causato, causa, tante morti in Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “, a cantare e. È il massimo che si può fare per trasmettere il”. Èlanciato dall’infettivologo Massimodalle pagine di La Repubblica, commentando la ressa di decine di persone che a Roma, a Milano e in altre città italiane, si sono riversate in piazza dopo la vittoria dell’Italia alle semifinali degli2021. La gioia, dice ancora il direttore dell’unità malattie infettive di Tor Vergata, è comprensibile “ma c’è un’epidemia che ha causato, causa, tante morti in Italia ...

