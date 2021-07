Europei, attenta Italia: mai una squadra ha vinto ai rigori due volte nella stessa edizione. E ai Mondiali… (Di giovedì 8 luglio 2021) Se una partita di calcio a eliminazione diretta termina in parità dopo i tempi supplementari, allora la vincitrice viene determinata dai tiri di rigore, spesso e volentieri chiamati colloquialmente “la lotteria dei rigori”. Ebbene, analizzando la storia degli Europei, ci si rende conto di come la metafora non potrebbe essere più corretta. Dopotutto, se vincere una lotteria è difficile, vincerla in due occasioni è quasi impossibile! Infatti nella Coppa Henri Delaunay non è ancora capitato di vedere una squadra imporsi per due volte ai rigori nella stessa ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Se una partita di calcio a eliminazione diretta termina in parità dopo i tempi supplementari, allora la vincitrice viene determinata dai tiri di rigore, spesso e volentieri chiamati colloquialmente “la lotteria dei”. Ebbene, analizzando la storia degli, ci si rende conto di come la metafora non potrebbe essere più corretta. Dopotutto, se vincere una lotteria è difficile, vincerla in due occasioni è quasi impossibile! InfattiCoppa Henri Delaunay non è ancora capitato di vedere unaimporsi per dueai...

Advertising

VdeblasiDe : Toh...se ne sono accorti anche in gazzetta...#CeferinOut - azessandro : RT @conte_negroni: Perché non fanno articoli del genere anche riguardo al calcio italiano? - conte_negroni : Perché non fanno articoli del genere anche riguardo al calcio italiano? - krachidas : Solo pochi mesi fa la #Gazzetta indicava la #Superlega e i fondatori come l’origine di tutti i mali del mondo, con… - Raffidi : Europei, Italia attenta: Inghilterra in finale a favore di vento (politico) - La Gazzetta dello Sport #england… -