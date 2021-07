Europei 2021 | telemercato | Lele Adani annuncia in diretta l’addio a Sky Ma non è l’unica novità

(Di giovedì 8 luglio 2021)lascia SkySport. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante la semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca. In telecronaca, come seconda voce al fianco di Riccardo Trevisani, alla fine dei supplementari ha affermato: “Bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport“.era arrivato nella squadra sportiva della tv satellitare nove anni fa, nell’etate 2012, proprio come commentatore tecnico. Uno stile intenso, filosofeggiante e appassionato molto apprezzato dagli utenti ma anche criticato da altri che hanno giudicato i suoi toni talvolta eccessivi. Un saluto ma nessun dettaglio sul suo futuro ...

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - NonsiamosoliO : RT @fattoquotidiano: Europei, l’allarme dell’infettivologo Andreoni: “Tutti ammassati a gridare senza mascherina, si rischia di vanificare… - CorriereCitta : #Italia-Inghilterra , dove vedere la finale degli Europei 2021 a #Roma: #maxischermi, eventi e locali all'aperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

PARIGI. Il segretario di Stato francese agli Affari, Clément Beaune, sconsiglia di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo, a causa della situazione legata al coronavirus. 'Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate, ...Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio deglia Wembley. Lo si apprende da fonti del Quirinale. . 8 luglioNoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Giu' l'azionario e bond in rally, vendite sulle materie prime: peggiorano gli indici europei a poco meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni, co ...