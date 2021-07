Europei 2021, Sergio Mattarella assisterà alla finale Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Sergio Mattarella domenica 11 luglio sarà a Londra: il Presidente della Repubblica assisterà a Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021. Domenica 11 luglio Sergio Mattarella volerà a Londra per assistere a Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021: è la terza volta che un rappresentante della massima carica dello Stato è presente ad una finale di una competizione calcistica. Ieri sera gli inglesi, con un rigore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021)domenica 11 luglio sarà a Londra: il Presidente della Repubblicadegli. Domenica 11 lugliovolerà a Londra per assistere adegli: è la terza volta che un rappresentante della massima carica dello Stato è presente ad unadi una competizione calcistica. Ieri sera gli inglesi, con un rigore ...

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - fabioporta5 : RT @porta2020: Italia-Svizzera, azzurri con ben tre oriundi agli Europei 2021. E pensare che Mancini non li voleva - bisagnino : Europei: Mattarella sarà a Wembley per la finale. Con gli azzurri come Pertini al Mundial dell’82 -