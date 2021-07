Europei 2021 – Montella: “Vi dico cosa penso della finale” | VIDEO (Di giovedì 8 luglio 2021) Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato al 'Talk Azzurro' de 'La Gazzetta dello Sport' della finale degli Europei di domenica Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Vincenzo, ex allenatore del Milan, ha parlato al 'Talk Azzurro' de 'La Gazzetta dello Sport'deglidi domenica

Advertising

RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - lavocedigenova : Finale degli europei, dal municipio centro est la richiesta di più maxischermi: 'Per evitare assembramenti' - positanonews : Maxi schermo in piazza per gli Europei a Ravello, ora la Musica la suonerà l’Italia! tra le #news… -