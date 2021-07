Europei 2021, l’identificazione collettiva nel luogo comune: italiani pizza, spagnoli toreri, francesi moschettieri e lo stereotipo virtuoso (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono sempre lì. Che si tratti di Mondiali o di Europei cambia poco. Riempiono lo schermo del televisore all’improvviso, durante una piccola pausa di gioco. Le telecamere li scovano sugli spalti, indugiano su di loro per qualche secondo. Giusto il tempo di mostrare i loro costumi colorati, di soffermarsi sui loro sorrisi, di far nascere qualche interrogativo nella testa dei telespettatori. E poi via di nuovo. Ancora sul campo, ancora sulla partita. Li abbiamo visti anche in questo campionato continentale al tempo del Covid-19. Tifosi italiani vestiti da pizza. francesi da moschettieri. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono sempre lì. Che si tratti di Mondiali o dicambia poco. Riempiono lo schermo del televisore all’improvviso, durante una piccola pausa di gioco. Le telecamere li scovano sugli spalti, indugiano su di loro per qualche secondo. Giusto il tempo di mostrare i loro costumi colorati, di soffermarsi sui loro sorrisi, di far nascere qualche interrogativo nella testa dei telespettatori. E poi via di nuovo. Ancora sul campo, ancora sulla partita. Li abbiamo visti anche in questo campionato continentale al tempo del Covid-19. Tifosivestiti dada. ...

Advertising

RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - Herbert403 : Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: sono 32.500 a 4 giorni dalla finale di Euro 2020. E iniziano ad aument… - AndreaIncorona8 : Inghilterra-Danimarca 2-1, #Kane gol ai supplementari vale la finale contro l’Italia agli Europei 2021… -