Euro 2020, Zoff: “Questa nazionale ricorda la mia: aiuterà il Paese a rialzarsi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Dino Zoff quest’oggi ha scritto per Il Messaggero riferendosi al cammino dell’Italia a Euro 2020: “Questa nazionale ricorda la mia, e come allora aiuterà il Paese a rialzarsi”. E’ la volta buona per tornare a vincere l’Europeo – si legge dalla mano dello storico estremo difensore -. Comunque vada ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Mancini? E’ diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra che sa fare tutto: vincere e soffrire”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Dinoquest’oggi ha scritto per Il Messaggero riferendosi al cammino dell’Italia a: “la mia, e come allorail”. E’ la volta buona per tornare a vincere l’peo – si legge dalla mano dello storico estremo difensore -. Comunque vada ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Mancini? E’ diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra che sa fare tutto: vincere e soffrire”. SportFace.

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - La_Scomoda : RT @SkySport: ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gaglierdetti d… - Exportiamo : Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è stato pari a oltre 206 miliardi di euro, registr… -