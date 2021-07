Euro 2020, sarà l’olandese Kuipers l’arbitro della finale: il bilancio dell’Italia e quel precedente del 2014 contro l’Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Bjorn Kuipers sarà l’arbitro dell’ultimo match di Euro 2020, quello che vede contrapposte Italia e Inghilterra, nello stadio di Wembley. Il fischietto di Oldenzaal, nei Paesi Bassi, sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var, invece, ci sarà il tedesco Bastian Dankert. La Nazionale italiana, per quattro volte, è stata arbitrata dall’olandese. Il bilancio non è positivo per gli Azzurri: una vittoria, un pareggio e una sconfitta con ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Bjorndell’ultimo match dilo che vede contrapposte Italia e Inghilterra, nello stadio di Wembley. Il fischietto di Oldenzaal, nei Paesi Bassi,assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var, invece, ciil tedesco Bastian Dankert. La Nazionale italiana, per quattro volte, è stata arbitrata dal. Ilnon è positivo per gli Azzurri: una vittoria, un pareggio e una sconfitta con ...

