Euro 2020, Mattarella sarà domenica alla finale (Di giovedì 8 luglio 2021) sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere domenica prossima alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra. Lo si apprende da fonti del Quirinale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021)il presidente della Repubblica Sergioad assistereprossimadi calcio deglipeia Wembley tra Italia e Inghilterra. Lo si apprende da fonti del Quirinale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 'Luis Enrique ad un passo dal rinnovo con la Spagna' La sconfitta ai calci di rigore contro l'Italia e l'eliminazione in semifinale ad Euro 2020 , non sarà decisiva per il futuro di Luis Enrique . Il tecnico asturiano rimarrà sulla panchina delle Furie Rosse e, una volta raggiunta la qualificazione ai mondiali del Qatar, prolungherà ...

Calciomercato Roma, Rui Patricio il primo regalo per Mourinho Din don, il volo in arrivo da Lisbona è quasi in pista. Rui Patricio è davvero a un passo dalla Roma : andranno sbrigate alcune formalità burocratiche e gli scambi di documenti con il Wolverhampton ma ...

Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1: inglesi in finale con l'Italia - Sportmediaset Sport Mediaset Camera di Commercio: bandi per oltre 800mila euro La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, istituita il 9 dicembre 2020, ha approvato il primo bilancio preventivo della sua storia, relativo all’anno 2021, nel quale sono state individuate le ...

Euro 2020, Kane manda l’Inghilterra in finale con l’Italia: Danimarca ko dopo 120' L’Inghilterra in finale, sempre a Wembley, se la vedrà con l’Italia di Mancini La nazionale dei Tre Leoni raggiunge per la prima volta nella sua storia l’ultimo atto di un Europeo battendo 2-1 la Dani ...

