EURO 2020, il laser puntato su Schmeichel potrebbe costare caro all’Inghilterra: ecco cosa rischia (Di giovedì 8 luglio 2021) Nota dolente per l’Inghilterra: la UEFA, infatti, ha aperto un procedimento disciplinare dopo la vittoria in semifinale degli EUROpei contro la Danimarca. Qualche attimo prima del rigore calciato e poi realizzato da Kane, il portiere danese Schmeichel è stato infastidito dalla luce di un laser proveniente dagli spalti. Secondo le norme UEFA, ora la federazione inglese rischia una multa importante. Negli stadi è infatti vietato anche solo portare con sé un puntatore laser. Il procedimento ai danni della FA della è stato aperto anche per altri motivi: una parte dei supporter inglesi ha ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Nota dolente per l’Inghilterra: la UEFA, infatti, ha aperto un procedimento disciplinare dopo la vittoria in semifinale deglipei contro la Danimarca. Qualche attimo prima del rigore calciato e poi realizzato da Kane, il portiere daneseè stato infastidito dalla luce di unproveniente dagli spalti. Secondo le norme UEFA, ora la federazione ingleseuna multa importante. Negli stadi è infatti vietato anche solo portare con sé unre. Il procedimento ai danni della FA della è stato aperto anche per altri motivi: una parte dei supporter inglesi ha ...

