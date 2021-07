Esplode villetta a Valfabbrica | morti e feriti

(Di giovedì 8 luglio 2021) . Tra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco una fuga di gpl.: Un uomo è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite per una esplosione in unabifamiliare avvenuta nella notte in località Montemezzo di, nel Perugino. L’ipotesi al vaglio dei vigili

IL DRAMMA Perugia,unanella notte: un morto e tre feriti ROMA Roma, Andrea ucciso sullo scooter: il pirata è della... Ghislotti, imprenditore agricolo, ha avuto un malore mentre era ...Secondo quanto riferito dai vigili, nellavivevano due nuclei familiari. L'esplosione è avvenuta al primo piano e la persona morta si trovava in quell'area. La vittima è stata recuperata tra ...Un morto e tre feriti: questo il bilancio dell’esplosione in una villetta in località Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. La vittima aveva 59 anni, con lui viveva la moglie, anch’essa ...Sempre come raccontato dai vigili, nella villetta abitavano due nuclei familiari. L’esplosione è divampata al primo piano. Perugia, esplode villetta bifamiliare: un morto e tre feriti Perugia, esplosi ...