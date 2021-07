Enrico Michetti risponde a Ferragni: 'Non è vero che tutti i politici fanno schifo' (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Candidato sindaco del centro destra Enrico Michetti, intervistato da Leggo, risponde alle critiche mosse da Chiara Ferragni ai politici. 'Ha torto' dice il candidato sindaco. Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Candidato sindaco del centro destra, intervistato da Leggo,alle critiche mosse da Chiaraai. 'Ha torto' dice il candidato sindaco.

Advertising

VittorioSgarbi : “…il “tridente” escogitato da Sgarbi sembra funzionare. Il candidato sindaco,Enrico Michetti, ha lo spessore politi… - zazoomblog : Enrico Michetti a Leggo: Chiara Ferragni ha torto i politici non fanno tutti schifo tanti sono appassionati e lavor… - avvocato_urraro : Oggi con l’Avv. Enrico Michetti, candidato Sindaco del centrodestra, in un incontro per parlare di giustizia, lavor… - romasulweb : Enrico Michetti e il suo programma per conquistare la Confcommercio - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Enrico #Michetti, candidato sindaco, torna a parlare dello #StadiodellaRoma ?? 'Parlerò con la #Roma, ci sono varie zo… -