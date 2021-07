Advertising

VittorioSgarbi : “…il “tridente” escogitato da Sgarbi sembra funzionare. Il candidato sindaco,Enrico Michetti, ha lo spessore politi… - leggoit : Enrico #Michetti a Leggo: l'intervista esclusiva al candidato del centrodestra alle amministrative di Roma - betman : Anche Enrico Michetti risponde a Chiara Ferragni su @leggoit : 'Sbaglia, conosco molti politici che si impegnano co… - zazoomblog : Enrico Michetti a Leggo: Chiara Ferragni ha torto i politici non fanno tutti schifo tanti sono appassionati e lavor… - avvocato_urraro : Oggi con l’Avv. Enrico Michetti, candidato Sindaco del centrodestra, in un incontro per parlare di giustizia, lavor… -

Hanno colpito molto l'attenzione di tanti cittadini i manifesti diin città: accanto alla foto del candidato campeggia un 'chi?' che in qualche modo si rifà al fatto che molti osservatori avevano definito 'sconosciuto' il candidato scelto dal ...non teme un avversario in particolare in vista delle elezioni a sindao di Roma: 'In realtà temo solo l'astensionismo. Sarebbe un peccato. Una sconfitta per tutti noi candidati, perché ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Quello elaborato da Termometro Politico è il primo sondaggio sulle elezioni di Roma in cui si prevede la vittoria del centrodestra non solo al primo ...