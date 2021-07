ENAC | Pierluigi Di Palma è il nuovo Presidente dell’ENAC

Advertising

EnacGov : Nomina Presidente #ENAC: il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, in corso di registrazione,… - alialzanaty1 : RT @EnacGov: La centralità del passeggero, i nodi del #trasportoaereo e la #ripartenza del settore nell'intervista del Presidente #ENAC Pie… - simonedecesare1 : RT @EnacGov: La centralità del passeggero, i nodi del #trasportoaereo e la #ripartenza del settore nell'intervista del Presidente #ENAC Pie… - Indoclo : RT @EnacGov: La centralità del passeggero, i nodi del #trasportoaereo e la #ripartenza del settore nell'intervista del Presidente #ENAC Pie… - UILT_TRASPAEREO : RT @EnacGov: La centralità del passeggero, i nodi del #trasportoaereo e la #ripartenza del settore nell'intervista del Presidente #ENAC Pie… -

Ultime Notizie dalla rete : ENAC Pierluigi

Borsa Italiana

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, in corso di registrazione, si conclude il complesso iter di nomina diDi Palma a Presidente dell'per i prossimi 5 anni. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione sarà convocato alla presenza del Ministro Enrico Giovannini all'esito della ......Di Palma , e il direttore generale Alessio Quarant a hanno incontrato l' amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini. Di Palma ha ribadito il supporto istituzionale e tecnico dell'...Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, in corso di registrazione, si conclude il complesso iter di nomina di Pierluigi ...Il decreto del Presidente della Repubblica il primo luglio 2021, in corso di registrazione, conclude il complesso procedimento di nomina per i prossimi cinque anni dell’Avvocato delle Stato Pierluigi ...