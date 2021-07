Emiliano | “Recuperate 100 mila dosi vaccino Covid”

Advertising

Borderline_24 : #Puglia, recuperate 100mila dosi per luglio. Emiliano: 'Tutto il possibile per vaccinare in fretta'… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano Recuperate

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

... nell'appennino tosco -, Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi di... Read More Ambiente l'... le bucce d'aranciadalla produzione diventano oggetti di eco - design che riprendono le...... nell'appennino tosco -, Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi di... Read More Ambiente l'... le bucce d'aranciadalla produzione diventano oggetti di eco - design che riprendono le...“Stiamo facendo tutto il possibile per vaccinare in fretta e per la Puglia c’è una buona notizia. Dopo il taglio delle dosi, abbiamo saputo che in gran parte ce le hanno restituite”. Ad annunciarlo il ...La Puglia recupera 100mila dosi di vaccino anti Covid. Lo ha annunciato ieri sera (martedì 7 luglio) il governatore Michele Emiliano, dal palco del Festival il Libro Possibile, non appena appresa la ...