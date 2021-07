Emergenza giustizia | Italia ultima in Ue per durata processi M5S contro la riforma Cartabia

Advertising

IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: La preoccupazione della Commissione Ue - Remo2222222 : RT @IlPrimatoN: La preoccupazione della Commissione Ue - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La preoccupazione della Commissione Ue - IlPrimatoN : La preoccupazione della Commissione Ue - paoloigna1 : RT @FranFerrante: Si accapigliano sulla #prescrizione (importante per carità), ma io vorrei sapere anche che si fa su emergenza giustizia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza giustizia

Italia Oggi

...di dire io " e rappresenta il ritorno in presenza dopo che la passata edizione causa... ha espresso in modo straordinario le esigenze primarie che lo formano: desiderio di, di ......usato e ne hanno beneficiato per dare ancora più supporto alle comunità in momenti die ...sui social media due genitori straziati che hanno bisogno di supporto per avere, sia ...Si tratta di contributi di difficile utilizzo, per via della difficoltà di trovare un alloggio per chi è in emergenza abitativa, ma di certo rappresentano una misura che tutela maggiormente diritti e ...L'Italia risulta ultima in Ue per i tempi della giustizia civile, in particolare per l'ultimo grado di giudizio. È quanto risulta dall'ultimo rapporto della Commissione europea sulla Giustizia che si ...