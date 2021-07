Embraco-Acc, un destino comune in ostaggio dei governi (Di giovedì 8 luglio 2021) Riva di Chieri e Mel sono separati da 450 chilometri, ma il piccolo comune della Città metropolitana di Torino e la frazione di un borgo del bellunese hanno una storia in comune che dura da quasi trent’anni. Qui, rispettivamente agli impianti dell’Embraco e dell’Acc, sono stati prodotti milioni di compressori per frigoriferi. Sono le scatolette nere che fanno da motore agli elettrodomestici e soprattutto sono molto ambite. Lo sanno bene i cinesi e i giapponesi che oggi hanno in mano il 55% di un mercato fatto di 20 milioni di pezzi. Una volta in Europa contavamo anche noi, ma sono tre anni e mezzo che dallo stabilimento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Riva di Chieri e Mel sono separati da 450 chilometri, ma il piccolodella Città metropolitana di Torino e la frazione di un borgo del bellunese hanno una storia inche dura da quasi trent’anni. Qui, rispettivamente agli impianti dell’e dell’Acc, sono stati prodotti milioni di compressori per frigoriferi. Sono le scatolette nere che fanno da motore agli elettrodomestici e soprattutto sono molto ambite. Lo sanno bene i cinesi e i giapponesi che oggi hanno in mano il 55% di un mercato fatto di 20 milioni di pezzi. Una volta in Europa contavamo anche noi, ma sono tre anni e mezzo che dallo stabilimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Embraco Acc La vertenza. Embraco, salta il polo italiano dei compressori Con queste parole il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti mette la parola fine alla possibilità di una fusione tra Acc ed Embraco per la creazione di un polo italiano per i ...

Embraco, Giorgetti frena su Italcomp: 'Ma la ricerca di privati continua' " Abbiamo esplorato, insieme con la viceministra Todde, tutte le possibilità della proposta Italcomp del commissario straordinario di Acc che avrebbe potuto coinvolgere Embraco - dice Giorgetti - . ...

Embraco-Acc, un destino comune in ostaggio dei governi L'HuffPost Embraco-Acc, un destino comune in ostaggio dei governi Giorgetti smonta il progetto del M5s e pensa ad una newco. Una storia lunga e controversa, per i lavoratori solo la cigs (per ora) e un futuro oscuro ...

