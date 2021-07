Elezioni Senato | sì definitivo al voto dei 18enni

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un giorno storico nella storia della Repubblica italiana. Ilha infatti approvato in via definitiva il ddl costituzionale per abbassare l'età diper ilda 25 a 18 anni. I sì sono ...

Questa riforma entrerà in vigore dalle prossimepolitiche e farà si, come ha spiegato il ...saranno coinvolti in questa modifica costituzionale acquistando l'elettorato attivo per il...ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il: ... La riforma entrerà in vigore dalle prossimepolitiche e farà sì, come ha spiegato il relatore ...Lo ha detto in aula il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia Lucio Malan, dichiarando il voto di astensione sul Ddl costituzionale che estende il voto per l’elezione del Senato ai ...08 luglio 2021 Tutti gli elettori potranno eleggere i senatori. Cade il vincolo stabilito dall'articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Il Senat ...