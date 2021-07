Educazione sessuale a scuola? Pro Vita & Famiglia dice no: “Diventerà Kamasutra e lezioni gender” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Troppo spesso l’Educazione affettiva e l’Educazione sessuale si sono trasformate in lezioni di Kamasutra svilenti, inni all’utero in affitto e lezioni sull’aborto facile o su come esplorare l’identità di genere. Secondo le famose linee guida dell’OMS addirittura queste tematiche intime dovrebbero essere affrontate dalla prima elementare. Le famiglie sono stanche di questa invasione di campo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) “Troppo spesso l’affettiva e l’si sono trasformate indisvilenti, inni all’utero in affitto esull’aborto facile o su come esplorare l’identità di genere. Secondo le famose linee guida dell’OMS addirittura queste tematiche intime dovrebbero essere affrontate dalla prima elementare. Le famiglie sono stanche di questa invasione di campo L'articolo .

