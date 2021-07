Ecco il video integrale del ballo della Carrà andato in onda in Spagna ma censurato in Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) Scomparsa a 78 anni a causa di un brutto male, tenuto nascosto nel massimo riserbo che ha sempre caratterizzato la sua vita, Raffaella Carrà è stata omaggiata da tantissimi volti noti che hanno voluto esprimere il loro dispiacere per aver perso un pezzo di televisione Italiana, e qualcuno anche un’amica. Il saluto di Mattarella Tra le voci illustri spicca quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pure ha salutato la Carrà con un messaggio sentito: Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 8 luglio 2021) Scomparsa a 78 anni a causa di un brutto male, tenuto nascosto nel massimo riserbo che ha sempre caratterizzato la sua vita, Raffaellaè stata omaggiata da tantissimi volti noti che hanno voluto esprimere il loro dispiacere per aver perso un pezzo di televisionena, e qualcuno anche un’amica. Il saluto di Mattarella Tra le voci illustri spicca quella del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, che pure ha salutato lacon un messaggio sentito: Sono profmente colpito dalla scomparsa di Raffaella, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse ...

Advertising

IlContiAndrea : Perché stimo #RobertaCapua? Ecco qui ?? #EstateInDiretta #RaffaellaCarrà - CarloCalenda : Costruire uno stadio è un'iniziativa privata ma la vicenda assurda di Tor di Valle dimostra quanto sia importante l… - DantiNicola : Il #GreenPass è un successo per l’Europa e anche per il nostro Parlamento. Non fermiamoci qui però. Ecco perché chi… - InstantGamingIT : Ecco come potrebbe essere The Sims 5 in Unreal Engine 5 e ray tracing - daehyeondilf : mi sputtano per bene ecco a voi -