È stato un amatissimo concorrente di Saranno Famosi | lo ricordate? Eccolo oggi dopo 20 anni | clamoroso!

Leggi su sologossip

(Di giovedì 8 luglio 2021)il simpaticissimo e giovanissimodi? Sono trascorsi 20dal suo debutto:! Amici, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Andato in onda, per la prima volta in assoluto, esattamente 20fa, il talent di Maria De Filippi ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.