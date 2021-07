È diventata mamma per la terza volta, fantastica sorpresa: benvenuta Daniella, che gioia (Di giovedì 8 luglio 2021) La famosissima attrice è diventata mamma per la terza volta: fantastico annuncio a sorpresa, benvenuta al mondo piccola Daniella! Che gioia! Un momento davvero fantastico per la famosissima attrice. Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il voto noto di tantissime pellicole di successo ha annunciato di essere diventata mamma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 luglio 2021) La famosissima attrice èper la: fantastico annuncio aal mondo piccola! Che! Un momento davvero fantastico per la famosissima attrice. Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il voto noto di tantissime pellicole di successo ha annunciato di essereL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

HuffPostItalia : Amber Heard è diventata mamma: prima figlia da madre surrogata - DonDie_Sospeso : @sanacore_ Però tua mamma ha ragione. Pasta e zucca, bella azzeccos', è piatto estivo, depurativo. PS A furia di ma… - SoloMagiaJohnny : X: 'Da quando sono diventata mamma mi vedo più bella??' Sempre lei Prima dei figli Dopo i figli - perxfectxnow : @kissmeeyoufooll ci sta ci sta comunque non so perché pure io so diventata ossessionata dai libri infatti quando gl… - Janina87109205 : RT @martinamyyy: mamma mia aydan come sei diventata ridicola #babaolmak -