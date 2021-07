DonnexStrada, una diretta Instagram per tornare a casa senza paura della violenza (Di giovedì 8 luglio 2021) “Vogliamo tornare a casa senza essere ammazzate". Abbiamo pensato di fare qualcosa” è la dichiarazione d’intenti che si legge nel profilo Instagram di DonnexStrada. DonnexStrada è un progetto pensato per la sicurezza delle donne, che offre una serie di servizi per sentirsi più sicure per strada, di sera o in contesti particolarmente isolati. L’idea portante del progetto è la possibilità di far partire una diretta su Instagram per farsi accompagnare a distanza da una volontaria lungo il tratto di strada percepito come pericoloso. “Tutto è nato durante il ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) “Vogliamoessere ammazzate". Abbiamo pensato di fare qualcosa” è la dichiarazione d’intenti che si legge nel profilodiè un progetto pensato per la sicurezza delle donne, che offre una serie di servizi per sentirsi più sicure per strada, di sera o in contesti particolarmente isolati. L’idea portante del progetto è la possibilità di far partire unasuper farsi accompagnare a distanza da una volontaria lungo il tratto di strada percepito come pericoloso. “Tutto è nato durante il ...

'Non voglio essere coraggiosa, voglio essere libera' ... sociologa fondatrice del progetto DonneXStrada . 'Il discrimine fra un semplice complimento e la ... C'è tutta una cultura che deve mettersi in discussione.' Ascolta l'intervista

