Donne e pari opportunità, il paese migliore è la Norvegia (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella classifica generale non c’è nessuna sorpresa. La Norvegia, governata per 17 degli ultimi 50 anni da donne, è al primo posto nella classifica dell’indice internazionale che valuta l’uguaglianza di genere e studia la situazione di donne e pari opportunità secondo uno studio fatto dalla banca digitale N26. Sul podio anche Finlandia e Islanda. Vince sempre il Nord. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella classifica generale non c’è nessuna sorpresa. La Norvegia, governata per 17 degli ultimi 50 anni da donne, è al primo posto nella classifica dell’indice internazionale che valuta l’uguaglianza di genere e studia la situazione di donne e pari opportunità secondo uno studio fatto dalla banca digitale N26. Sul podio anche Finlandia e Islanda. Vince sempre il Nord.

