Dominic Monaghan torna in tv con la serie Moonhaven

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nel cast dellaci sarà anchenel ruolo di un detective che deve provare a salvare la Terra., in passato star dellaLost, sarà il protagonista della, un progetto prodotto per AMC descritto come unadrammatica futuristica ambientata nello spazio. Il progetto sarà composto da sei puntate ed è stato ideato dallo sceneggiatore e produttore Peter Ocko, già nel team di Lodge 40 e Black Sails. Il thrilleravrà come protagonista ...

fantasy_square : Dominic Monaghan e Billy Boyd, interpreti di Merry e Pipino nel franchise de 'Il Signore degli Anelli', sono stati… - badtasteit : #IlSignoredegliAnelli: Dominic Monaghan e Billy Boyd stavano per girare una scena di nudo per colpa di Philippa Boy… -

E ora due protagonisti della trilogia rivelano che era stata presa in considerazione una scena 'sexy' tra due Hobbit! Gli Hobbit in questione sono quelli interpretati dae Billy Boyd ...e Billy Boyd , rispettivamente interpreti di Merry e Pipino nel franchise de Il Signore degli Anelli , sono stati ospiti di Stephen Colbert e sono riusciti a mettere in difficoltà il ...Dominic Monaghan, in passato star della serie Lost, sarà il protagonista della serie Moonhaven, un progetto prodotto per AMC descritto come una serie drammatica futuristica ambientata nello ...Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno parlato di una scena di nudo mai realizzata ne Il Signore degli Anelli con protagonisti Merry e Pipino ...