Diritti tv Serie A, la Lega pubblica invito ad offerte per il settore scommesse (Di giovedì 8 luglio 2021) La Lega Serie A ha pubblicato nella sezione Documenti del suo sito ufficiale l’invito a presentare offerte per i pacchetti contenenti i Diritti audiovisivi per il settore delle scommesse sportive, i dati per i settori delle scommesse sportive e dei media nonché i Diritti relativi allo sponsor dei dati della Lega per il triennio 2021/2024. L’invito include 7 pacchetti, con la possibilità per i soggetti interessati di acquistare un singolo pacchetto oppure più pacchetti. Ad annunciarlo è ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) LaA hato nella sezione Documenti del suo sito ufficiale l’a presentareper i pacchetti contenenti iaudiovisivi per ildellesportive, i dati per i settori dellesportive e dei media nonché irelativi allo sponsor dei dati dellaper il triennio 2021/2024. L’include 7 pacchetti, con la possibilità per i soggetti interessati di acquistare un singolo pacchetto oppure più pacchetti. Ad annunciarlo è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supp… - fattoquotidiano : Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni del… - MediasetTgcom24 : Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn #Dazn - sportface2016 : #Dirittitv #SerieA, la Lega pubblica invito ad offerte per il settore scommesse - Cinzia59391505 : @mivana13 @matteorenzi Odiatrice?Anche no Ostinarsi sull'identità di genere non è un capriccio vuol dire tutelare i… -