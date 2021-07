Diritti tv Serie A | avviata istruttoria su accordo DAZN - Tim

Advertising

reportrai3 : Dopo di noi, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di 'Il fattore umano', una nuova serie… - Cosi49Cosimo : RT @fattoquotidiano: Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni della… - LaStampa : Accordo sui diritti tv della Serie A, l'Antitrust avvia un'istruttoria su Dazn e Tim - iconanews : Antitrust, istruttoria su Tim e Dazn su diritti Tv serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Key4biz.it

...dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei pacchetti 1 e 3 deiper la visione delle partite del campionato di calcio diA nel ...Nel mirino dell'indagine la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 deiper la visione delle partite del Campionato di calcio diA nel triennio ...ROMA, 08 LUG - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti ...8.7.2021 - 08:29Antitrust: istruttoria nei confronti di Tim e Dazn per possibile intesa restrittiva concorrenza tramite accordo per diritti TV della Serie A - Flash ...