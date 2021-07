DIRETTA Tour de France 2021 | tappa di oggi LIVE | UAE in testa al gruppo 12? di vantaggio per la fuga

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.56 Insomma,non è poi così scontato un arrivo in volata. 15.54 65 chilometri al traguardo e ben 11'55" diper i fuggitivi. 15.51 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) in coda almaglia gialla dopo essersi recato alla propria ammiraglia. Giornata pressoché tranquilla per il dominatore del Mont Ventoux. 15.49 Ecco i passaggi al GPM: Côte du belvédère de Tharaux 2? pts Nils Politt 1? pt @stefankueng Gap / Ecart : 11'19"#TDF...