DIRETTA Tour de France 2021 | tappa di oggi LIVE | percorso e favoriti | Cavendish per il record

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDEE PRESENTAZIONEDI(GIOVEDI’ 8 LUGLIO) IL BORSINO DEIDELLADI18.02 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.01 Vincenzo Nibali ha chiuso 57° a 24’38”. Prosegue ilanonimo dello Squalo, vedremo se tutto questo tornerà veramente utile per le Olimpiadi. Il messinese si ritirerà al termine delladi ...