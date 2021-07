DIRETTA Tour de France 2021 | tappa di oggi LIVE | Kung | Politt | Sweeny ed Erviti all’attacco!

(Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE16.44 E passa per primo Nils. 16.41 Nel frattempo ci stiamo avvicinando al traguardo volante. 16.39 Mentre gli inseguitori dei 4 battistrada hanno un ritardo di 26?. 16.36 Oramai il gruppo maglia gialla è distanziato a ben 14?. 16.33 Ricordiamo la composizione del quartetto di testa: Harry(Lotto Soudal), Stefan Küng (Groupama – FDJ), Nils(BORA – hansgrohe) e Imanol(Movistar Team). 16.30 Attenzione perchè i quattro battistrada ...

SmorfiaDigitale : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: forte vento laterale nei primi ... - cauz_ : RT @ciclismoliquido: Ventagli sulla corsa (ormai conclusi) e ventilatori puntati sul divano (sempre accesi). Dalle 16 saremo di nuovo in d… - ciclismoliquido : Ventagli sulla corsa (ormai conclusi) e ventilatori puntati sul divano (sempre accesi). Dalle 16 saremo di nuovo i… - BB_battaglia : RT @Legambiente: #ABT - Appennino Bike Tour ????? Il 16 luglio parte Appennino Bike Tour da Altare (SV) in Liguria: Legambiente e @ViviAppe… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA - Spalletti: 'Con Napoli completo il mio tour dell'anima, la squadra è forte e ne deve essere consapevole… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Tour

Sono stato contento dal primo momento di arrivare al Napoli perchè squadra e città sono forti, completo un pò il miodell'anima dopo aver allenato a Roma che è la città del Papa, a San ...DE FRANCE 2021/ Video streaming Rai 12tappa: la fuga ha via libera Senza timore pure che dovremo ancora subire un lungo digiuno dal calcio europeo: il calendario della Conference league ...Problema dopo una caduta di martedì in volata: "Non posso piegare la gamba". Oggi si attraversa la Provenza nella Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes di 159,4 km ...Evento speciale dedicato all’ADMO. Al varo anche un tour estivo dal vivo. Grosseto: Maremma in Diretta fa 300. Si tratta di un vero e proprio record quello totalizzato dalle dirette sulla omonima pagi ...