Digital & Entrepreneurship in Sports | quattro progetti innovativi dagli ex atleti professionisti

(Di giovedì 8 luglio 2021)che vedono gli exsportivireinventarsi e reintrodursi nel mercato a carriera agonistica finita, dal placement aziendale deglialla fisioterapia on demand, passando per marketplace per le sponsorship all’app che ottimizza l’esperienza del turismo sportivo. Sono questi i temi alla base del percorso di formazione e sviluppoin, lanciato da SKS365 e LVenture Group, uno dei principali acceleratori di startup a livello europeo. Il progetto, che si è svolto nel ...

Advertising

disinformatico : Qualcuno sta cancellando i dati dai dischi My Book Live di Western Digital connessi a Internet. Scollegateli… - ImpieriFilippo : RT @digitalsat_it: Per analisi finanziari offensiva Sky scatta guerra su base clienti - Tony250400 : RT @_MonsterArt_: Ballora del FNAF uwu #FNAFHSRULE34 #FNAF #fnafsecuritybreach #fnafr34 #FNAF2 #fnafart #nsfwfnaf #rules34 #rule34 #Hentai… - IpsosItalia : RT @GCattaneo_: Report #MBAreaStudi Vino e Spirits le sfide di un’eccellenza italiana delle aree studi @mediobanca @SACEgroup @IpsosItalia.… - GCattaneo_ : Report #MBAreaStudi Vino e Spirits le sfide di un’eccellenza italiana delle aree studi @mediobanca @SACEgroup… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital &

Polimerica.it

Chi non ha un pc, chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici: ildivide colpisce un po' tutti. Da qui la scelta di ridurre un possibile disagio, dare una risposta nel momento ...Ad ogni modo, tutti i passeggeri che faranno ingresso in Italia, dovranno compilare il dPLF "PLF " Passenger Locator Form , ossia il Modulo di Localizzazione Passeggero. La compilazione ...Sono oltre 200 mila i docenti e componenti del personale scolastico che non hanno ancora ricevuto neppure una dose.(Adnkronos) -Sul palco dell’HUB di LVenture Group le idee imprenditoriali che hanno superato il programma di formazione promosso insieme al ...