Dieselgate Volkswagen - Class action italiana, il primo grado dispone il risarcimento per i clienti (Di giovedì 8 luglio 2021) Una sentenza di primo grado del tribunale di Venezia ha riconosciuto il gruppo Volkswagen come "responsabile di una pratica commerciale scorretta" in relazione ad alcuni motori turbodiesel della famiglia EA189, dotati di un defeat device pensato per aggirare i controlli sulle emissioni di ossidi d'azoto in fase omologativa. A seguito di una Class action promossa da Altroconsumo, la corte veneta ha stabilito che i 63.037 clienti che hanno aderito all'iniziativa potranno essere risarciti con una somma pari a 3.300 euro più interessi, che scende a 1.650 euro per chi ha venduto l'auto tra ...

