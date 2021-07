Dieselgate Volkswagen - Class action italiana | il primo grado dispone il risarcimento per i clienti | il gruppo farà ricorso

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 luglio 2021) Una sentenza didel tribunale di Venezia ha riconosciuto ilcome "responsabile di una pratica commerciale scorretta" in relazione ad alcuni motori turbodiesel della famiglia EA189, dotati di un defeat device pensato per aggirare i controlli sulle emissioni di ossidi d'azoto in fase omologativa. A seguito di unapromossa da Altroconsumo, la corte veneta ha stabilito che i 63.037che hanno aderito all'iniziativa potranno essere risarciti con una somma pari a 3.300 euro più interessi, che scende a 1.650 euro per chi ha ...