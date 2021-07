Diana del Bufalo si racconta: la psicoterapia l’ha salvata. (Di giovedì 8 luglio 2021) Diana Del Bufalo parla della psicoterapia e dei momenti difficili che ha dovuto affrontare. La sua psicologa Susanna l’ha salvata. Diana Del Bufalo (Instagram) Diana Del Bufalo è attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana. Ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e da allora, la sua spontaneità, allegria e simpatia l’hanno portata a raggiungere anche il grande schermo nel 2011 con Matrimonio a Parigi, diretto da Claudio Risi. Nonostante i ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 luglio 2021)Delparla dellae dei momenti difficili che ha dovuto affrontare. La sua psicologa SusannaDel(Instagram)Delè attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana. Ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e da allora, la sua spontaneità, allegria e simpatianno portata a raggiungere anche il grande schermo nel 2011 con Matrimonio a Parigi, diretto da Claudio Risi. Nonostante i ...

