Devin Booker | “Le Olimpiadi sono uno degli obiettivi della mia vita”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ciancora tre di loro che sognano di colpire un bel grande slam questa stagione.punta ad esere campione NBA e campione olimpico. Gli altri dueJrue Holiday e Khris Middleton a Milwaukee Tutti e tre mancheranno il campo di addestramento del Team USA e forse anche la prima partita contro la Francia, ma salvo problemi fisici, si dirigeranno a Tokyo per la loro prima esperienza olimpica. Cosa ha detto? “L’aereo mi sta aspettando… ci sarò“, ha detto. “Ci sarò, ma ovviamente non è il mio obiettivo principale in questo momento. Ho ...

Nel corso della stagione regolare, altre otto volte gli avversari dei Bucks sono andati in lunetta con una percentuale maggiore del 29.5% fatta registrare in gara - 1 da Chris Paul,e ...... scegliendo di cambiare sistematicamente su tutti i blocchi avversari ? anche a costo di lasciare Brook Lopez in marcatura su portatori di palla del calibro di Chris Paul e. Una scelta ...“Partirò sul prossimo volo, ci sarò anche io. Ovviamente questo non è il mio obiettivo principale al momento. Di recente ho contattato coach Gregg Popovich e Gerry Colangelo, ...3 to go @CP3 — LeBron James (@KingJames) July 7, 2021. Il messaggio è piuttosto chiaro: LeBron non vede l’ora che anche CP3 possa conquistare l’agognato titolo NBA. Come è ben noto, uno dei suoi migli ...