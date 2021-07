Deulofeu | «Cosa chiedo alla nuova stagione? Che il mio ginocchio stia bene»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Gerardha parlato durante la presentazione della seconda maglia dell’Udinese. Le sue parole Gerardha parlato durante la presentazione della seconda maglia dell’Udinese. Le sue parole. «a questainnanzitutto che il mio, l’anno scorso è stato un peccato aiutare la squadra per via dell’infortunio, adesso sono qui, questa estate mi sono ricaricato e ho voglia di lottare e vincere con l’Udinese. Ho lavorato tanto, ma dopo due operazioni è necessario anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Deulofeu Cosa

TUTTO mercato WEB

Ora, bisognerà capiresi vuole fare da grandi. La proprietà è cambiata, la rosa è formata ... Tanti infortuni, soprattutto per un giocatore chiave comema l'acquisto di Llorente ha dato ...Staremo a vederei due riusciranno a fare oggi. (agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONI ... che sicuramente oggi non potrà contare su Arslan e, alle prese con problemi al ginocchio, ma ...Dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio al ginocchio, l’Udinese ritrova Ignacio Pussetto. L’argentino è già arrivato in città in vista del raduno e ha parlato a Udi ...Gran talento del Psv ma è fermo da un anno per infortunio. Insomma, non può essere solo lui la soluzione al mal di gol ...