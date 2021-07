Dettagli fotocamera del Samsung Galaxy S21 FE: ci sono sorprese? (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Samsung Galaxy S21 FE sarà probabilmente rilasciato nel corso del Q4 2021, sebbene design e specifiche tecniche siano già trapelati. Come riportato da ‘SamMobile‘, la certificazione cinese TENAA non ha fatto che confermare quello di cui si era venuti a conoscenza nelle passate settimane di leak. Le informazioni del giorno si contrano prevalentemente sui Dettagli relativi alle fotocamere: se vi aspettavate che il telefono fosse dotato di fotocamere aggiornate, rimarrete delusi. Il Samsung Galaxy S21 FE sembra presenterà la stessa fotocamera selfie da 32MP utilizzata a bordo del suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) IlS21 FE sarà probabilmente rilasciato nel corso del Q4 2021, sebbene design e specifiche tecniche siano già trapelati. Come riportato da ‘SamMobile‘, la certificazione cinese TENAA non ha fatto che confermare quello di cui si era venuti a conoscenza nelle passate settimane di leak. Le informazioni del giorno si contrano prevalentemente suirelativi alle fotocamere: se vi aspettavate che il telefono fosse dotato di fotocamere aggiornate, rimarrete delusi. IlS21 FE sembra presenterà la stessaselfie da 32MP utilizzata a bordo del suo ...

Advertising

IngridTeddy_IM_ : In adorazione per i dettagli che cattura la fotocamera del mio cell ?? - Br1s86 : Il produttore di #smartphone cinese #Vivo sta progettando un modello di cellulare che contiene un sistema di fotoca… - AdiraiIt : #Tecnologia #SamsungGalaxy #SamsungGalaxyS21 Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G prezzo, caratteristiche,… - andreastoolbox : Samsung Galaxy Fold 3: le ultime novità sulle fotocamere | Libero Tecnologia - Wilson_boi_101 : @lucacroccotech Ho progettato le parti intricate delle lenti. Le parti dell'obiettivo sono allineate per mostrare t… -