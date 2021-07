Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie parlerà del futuro della serie il 24 luglio – Notizia – StadiaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Bungie ha finalmente comunicato quando tornerà a parlare di Destiny 2 e de La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione della serie: il 24 luglio 2021.. Attraverso Twitter Bungie ha finalmente comunicato quando tornerà a parlare del futuro di Destiny 2. Lo sviluppatore americano, infatti, il prossimo 24 luglio 2021 sarà in diretta con una nuova diretta incentrata, con ogni probabilità, su La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione del loro MMO. Per ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021)ha finalmente comunicato quando tornerà a parlare di2 e de Ladei, la prossima grande espansione: il 242021.. Attraverso Twitterha finalmente comunicato quando tornerà a parlare deldi2. Lo sviluppatore americano, infatti, il prossimo 242021 sarà in diretta con una nuova diretta incentrata, con ogni probabilità, su Ladei, la prossima grande espansione del loro MMO. Per ...

Advertising

GameXperienceIT : Destiny 2, Bungie svela la data in cui verrà presentata La Regina dei Sussurri - misteruplay2016 : Destiny 2, l’espansione ‘La Regina dei Sussurri’ verrà mostrata da Bungie il prossimo mese - Eurogamer_it : L'espansione La Regina Dei Sussurri di #Destiny2 verrà mostrata il prossimo mese. - IGNitalia : Annunciato un nuovo showcase dedicato a #Destiny2: appuntamento al 24 agosto per scoprire La Regina dei Sussurri, l… - GamingTalker : Destiny 2, annunciata una presentazione per il 24 agosto: in arrivo novità su La Regina dei Sussurri?… -