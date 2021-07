Deschamps sarà ancora il ct della Francia? La decisione della Federcalcio (Di giovedì 8 luglio 2021) Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha confermato Didier Deschamps sulla panchina della Nazionale Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha confermato Didier Deschamps sulla panchina della Nazionale. Le dichiarazioni ai microfoni di Le Figaro. «Se Didier Deschamps sarà l’allenatore della Francia ai prossimi Mondiali in Qatar? La risposta è sì. L’ho incontrato ieri. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Noel Le Graet, presidentefrancese, ha confermato Didiersulla panchinaNazionale Noel Le Graet, presidentefrancese, ha confermato Didiersulla panchinaNazionale. Le dichiarazioni ai microfoni di Le Figaro. «Se Didierl’allenatoreai prossimi Mondiali in Qatar? La risposta è sì. L’ho incontrato ieri. La ...

Advertising

calciomercatoit : #FRA - annuncio UFFICIALE: #Deschamps sarà ancora ct - infoitsport : Francia, il commissario tecnico sarà ancora Deschamps - CalcioPillole : Didier #Deschamps verrà confermato sulla panchina della #Francia, nonostante l'eliminazione da Euro 2020 - MarcelloChirico : @Millenn80675929 Locatelli non sarà un top, ma Aouar per il quale vedo tanti juventini stravedere, chi è? Deschamps… - ReTwitStorm_ita : #Francia: la #Prossima #Settimana sarà #Decisiva per #Deschamps -