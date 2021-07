Dentro la memoria vivente di Baghdad (Di venerdì 9 luglio 2021) A mezzogiorno di una giornata di fine maggio gli spicchi d’ombra nel grande cortile bianco del santuario di ‘Abd al-Qadir al-Jilani sono preda ambita. Sotto i grandi ombrelloni bianchi sono sedute intere famiglie, di fronte una tovaglia e le pietanze portate da casa: prima e dopo la preghiera, la moschea è luogo di ritrovo e incontro. Poche settimane prima, in pieno Ramadan, l’iftar – il pasto che rompe il digiuno al tramonto – è stato momento di condivisione con i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 luglio 2021) A mezzogiorno di una giornata di fine maggio gli spicchi d’ombra nel grande cortile bianco del santuario di ‘Abd al-Qadir al-Jilani sono preda ambita. Sotto i grandi ombrelloni bianchi sono sedute intere famiglie, di fronte una tovaglia e le pietanze portate da casa: prima e dopo la preghiera, la moschea è luogo di ritrovo e incontro. Poche settimane prima, in pieno Ramadan, l’iftar – il pasto che rompe il digiuno al tramonto – è stato momento di condivisione con i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

poikilothron : RT @__EthelByrond__: Tu sei quel libro che non ho mai voluto leggere e che ora voglio imparare a memoria, ogni notte prima di addormentarmi… - __EthelByrond__ : Tu sei quel libro che non ho mai voluto leggere e che ora voglio imparare a memoria, ogni notte prima di addormentarmici dentro. - c4235421ed69401 : RT @laquetunocrees: @c4235421ed69401 giusto per rinfrescare la memoria a coloro che si sentono re e regine qui dentro - laquetunocrees : @c4235421ed69401 giusto per rinfrescare la memoria a coloro che si sentono re e regine qui dentro - avantilazio_ : 4) Lotito ha per mano Gravina e il calcio italiano, la Lazio ha aiuti arbitrali … apparte che lotito lo odiano tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Dentro memoria Il G8 di Genova visto da chi non c'era: l'eredità alle nuove generazioni L'identità collettiva ci riporta così a un desiderio di utopia nascosto, che teniamo segretamente dentro a un cassetto. La memoria collettiva è vettrice di narrazioni che avvicinano le comunità, le ...

PS5 è capovolta, ma Ciro Immobile stavolta non c'entra ... c'è chi ancora è alla disperata ricerca di una console da mettere dentro casa. Considerando anche ...che in uno spot promozionale Sony si sia lasciata andare a una "svista" che rimanda alla memoria ben ...

Dentro la memoria vivente di Baghdad Il Manifesto Dentro la memoria vivente di Baghdad A mezzogiorno di una giornata di fine maggio gli spicchi d’ombra nel grande cortile bianco del santuario di ‘Abd al-Qadir al-Jilani sono preda ambita. Sotto i grandi ombrelloni bianchi sono sedute int ...

Scile giocano con la memoria col singolo Tieniti tutto Il tema del brano è un tarlo dell'umanità intera: far finta di non sapere che la memoria è la leva motrice di ogni singolo pensiero dell'essere umano Possiamo raccontarcela come ci pare. Eppure, tutte ...

L'identità collettiva ci riporta così a un desiderio di utopia nascosto, che teniamo segretamentea un cassetto. Lacollettiva è vettrice di narrazioni che avvicinano le comunità, le ...... c'è chi ancora è alla disperata ricerca di una console da metterecasa. Considerando anche ...che in uno spot promozionale Sony si sia lasciata andare a una "svista" che rimanda allaben ...A mezzogiorno di una giornata di fine maggio gli spicchi d’ombra nel grande cortile bianco del santuario di ‘Abd al-Qadir al-Jilani sono preda ambita. Sotto i grandi ombrelloni bianchi sono sedute int ...Il tema del brano è un tarlo dell'umanità intera: far finta di non sapere che la memoria è la leva motrice di ogni singolo pensiero dell'essere umano Possiamo raccontarcela come ci pare. Eppure, tutte ...