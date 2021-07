Denise Pipitone ultime notizie: nella lettera anonima c’è il nome di Gaspare Ghaleb (Di giovedì 8 luglio 2021) nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 7 luglio 2021 si è parlato ancora una volta del caso Denise Pipitone. Ci sono tra l’altro delle novità importanti dalla Sicilia. La procura di Marsala infatti ha ascoltato nuovamente Gaspare Ghaleb, il ragazzo che nel 2004, nel periodo in cui venne sequestrata Denise, era il fidanzato di Gessica Pulizzi. Non sappiamo ancora quali siano stati i motivi di questa convocazione ma da anni, sono sotto gli occhi di tutti, le mille contraddizioni che il giovane all’epoca dei fatti ebbe. Sulle telefonate, sulle cose fatte quella mattina, e persino sul come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021)puntata di Chi l’ha visto in onda il 7 luglio 2021 si è parlato ancora una volta del caso. Ci sono tra l’altro delle novità importanti dalla Sicilia. La procura di Marsala infatti ha ascoltato nuovamente, il ragazzo che nel 2004, nel periodo in cui venne sequestrata, era il fidanzato di Gessica Pulizzi. Non sappiamo ancora quali siano stati i motivi di questa convocazione ma da anni, sono sotto gli occhi di tutti, le mille contraddizioni che il giovane all’epoca dei fatti ebbe. Sulle telefonate, sulle cose fatte quella mattina, e persino sul come ...

Advertising

fanpage : L'uomo è stato interrogato per 6 lunghe ore. Un nuovo aggiornamento nel caso della piccola scomparsa nel 2004 - Moonlig94421095 : RT @Jiji16161616: Uefa Euro 2020: Portiamo Denise Pipitone in finale - Firma la petizione! - Moonlig94421095 : RT @noemivantaggiat: Uefa Euro 2020: Portiamo Denise Pipitone in finale - Firma la petizione! - infoitinterno : Denise Pipitone, arriva il testimone chiave: 'Sono stati loro al 100%' - zazoomblog : Denise Pipitone: Gaspare Ghaleb ex di Jessica Pulizzi interrogato per ore dalla procura: cosa è successo? - #Denise… -