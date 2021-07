Denise Pipitone, svelato tutto il contenuto della lettera anonima: “A rapirla sono stati loro 3 al 100% li ho visti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Due mesi fa all’avvocato Frazzitta e alla redazione di Chi L’Ha Visto è arrivata una lettera anonima sul caso di Denise Pipitone. Proprio il legale di Piera Maggio ha definito l’autore come ‘attendibile’ perché ha riportato informazioni mai divulgate in pubblico. Ieri sera Federica Sciarelli ha svelato praticamente tutto il contenuto di questa lettera, in cui un uomo assicura di aver visto Gaspare Ghaleb e due donne (di cui sono stati censurati i nomi) in un’auto, mentre portavano via Denise ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 luglio 2021) Due mesi fa all’avvocato Frazzitta e alla redazione di Chi L’Ha Visto è arrivata unasul caso di. Proprio il legale di Piera Maggio ha definito l’autore come ‘attendibile’ perché ha riportato informazioni mai divulgate in pubblico. Ieri sera Federica Sciarelli hapraticamenteildi questa, in cui un uomo assicura di aver visto Gaspare Ghaleb e due donne (di cuicensurati i nomi) in un’auto, mentre portavano via...

